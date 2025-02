«Comentários ordinários» são o tema do momento. Miguel Vicente é acusado, mas tenta virar o jogo contra Bruno de Carvalho

No Secret Story - Desafio Final, após o direto, o Miguel mostra-se indignado por o acusarem de fazer comentários ordinários. O algarvio acaba por condenar o Bruno pelo mesmo, lamentando que não caiam em cima do concorrente da mesma forma. O Afonso questiona como é que o Miguel nega que o comentário que fez sobre a Inês seja ordinário e o algarvio atira que não quer conversas com o paraquedista. A sós, o Miguel constata que estão todos unidos para o queimar e se tiver de ficar sem nenhum apoio, assim será. No confessionário, o algarvio assegura que, ao mínimo deslize seu, vão todos colocar “as garras de fora”. Na cozinha, o Bruno condena a atitude do Miguel, considerando que devia simplesmente ter pedido desculpa à Inês. O Miguel volta a lamentar que não culpem o Bruno da mesma forma e a Sandrina contesta que o ex-presidente não tem as mesmas brincadeiras que o algarvio.