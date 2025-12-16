Já chegámos ao whatsapp!
«Como é que estas duas pessoas falam do outro casal? Hipocrisia total»: Francisco Monteiro ataca Liliana e Fábio

No Extra do Secret Story 9, Francisco Monteiro enerva-se ao ver imagens de Liliana a criticar o casal Marisa e Pedro. O comentador vai mais longe e acusa a concorrente e Fábio de hipocrisia. António Leal e Silva e Inês Morais sublinharam a opinião. Veja tudo.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Vote através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.

  • Secret Story
  • Hoje às 00:20
