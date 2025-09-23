«Como mulher e mãe magoa-me muito... estou mesmo desiludida»: Fábio desolado com raspanete de Vera

No Secret Story 9, Vera não escondeu a desilusão com Fábio após as palavras dirigidas por este a Marisa Susana. A concorrente mostrou-se firme na sua posição e garantiu que não vai esquecer o que foi dito. Fábio fica em lágrimas e arrependido. «Como mulher e mãe magoa-me muito... estou mesmo desiludida».

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

