Como nunca a viu. Ana revolta-se contra Inês e dispara: «recalcada»

No Secret Story 9, após o Especial, a Ana e o Dylan voltam a confrontar-se e a concorrente acusa o rival de não ter humildade por estar constantemente a falar do dinheiro que tem. No alpendre, o Bruno revolta-se contra Ana. De volta à sala, o Leandro questiona se é mesmo verdade o que a Ana contou sobre a Inês relativamente às nomeações. A concorrente garante que a Inês deu a entender que não a ia nomear, mas a verdade é que acabou por fazê-lo. 

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17

