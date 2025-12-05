Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Como nunca a viu! Liliana desabafa para as câmaras após confronto tenso

No Secret Story 9, depois do Especial, Liliana explica a Ana o motivo que a levou a discutir com Bruna. No quarto, junto de Marisa e Leandro, as concorrentes ‘deixam tudo em pratos limpos’. Durante a conversa, Ana confronta Liliana e o ex-noivo da concorrente volta a ser tema. Ana assume que Liliana se coloca no papel de vítima em várias ocasiões. Após o momento, Liliana vai para o alpendre e desabafa para as câmaras.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA  –  761 20 20 03
LILIANA  –  761 20 20 14
MARISA  –  761 20 20 16
PEDRO  –  761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9!

  • Secret Story
  • Hoje às 08:52
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Choque: Liliana conta pormenores da sua vida financeira e surpreende tudo e todos
03:37

Choque: Liliana conta pormenores da sua vida financeira e surpreende tudo e todos

12:35
Inédito: Liliana imita Pedro e é acusada de ser «cansada» e «forçada»
04:32

Inédito: Liliana imita Pedro e é acusada de ser «cansada» e «forçada»

12:26
Leandro não tem dúvidas, Pedro é uma cópia de um ex-concorrente. Saiba quem é
03:26

Leandro não tem dúvidas, Pedro é uma cópia de um ex-concorrente. Saiba quem é

12:23
Unidas contra Liliana? Inês, Bruna e Marisa não perdem tempo e desabafam sobre a colega
01:31

Unidas contra Liliana? Inês, Bruna e Marisa não perdem tempo e desabafam sobre a colega

11:56
Imperdível: Liliana, mostra-se cansada dos colegas e desabafa com Fábio
04:52

Imperdível: Liliana, mostra-se cansada dos colegas e desabafa com Fábio

11:49
«Pesa-te a consciência»: Inês arrasa Liliana e o motivo é o ex-namorado da concorrente
01:29

«Pesa-te a consciência»: Inês arrasa Liliana e o motivo é o ex-namorado da concorrente

11:26
Mais Vídeos

Mais Vistos

Bárbara Parada e Francisco Monteiro: As imagens de um amor com altos e baixos que chega ao fim

Bárbara Parada e Francisco Monteiro: As imagens de um amor com altos e baixos que chega ao fim

Ontem às 10:50
Francisco Monteiro volta para paixão antiga, que nunca esqueceu

Francisco Monteiro volta para paixão antiga, que nunca esqueceu

Ontem às 11:26
Conhecido casal de ex-concorrentes anuncia separação. E deixa fãs em choque

Conhecido casal de ex-concorrentes anuncia separação. E deixa fãs em choque

Ontem às 11:08
Esta é a alegria de Bárbara Parada após a separação de Francisco Monteiro

Esta é a alegria de Bárbara Parada após a separação de Francisco Monteiro

Ontem às 16:24
Após separação, Francisco Monteiro quebra o silêncio com vídeo inédito: “Deixar para trás o que...”

Após separação, Francisco Monteiro quebra o silêncio com vídeo inédito: “Deixar para trás o que...”

Ontem às 17:50
Ver Mais

Notícias

Bernardina Brito tinha um segredo «chocante» para entrar no Secret Story. 12 anos depois revela qual é

Bernardina Brito tinha um segredo «chocante» para entrar no Secret Story. 12 anos depois revela qual é

Há 3 min
Voz embargada e muita emoção: Pedro arrisca tudo e emociona-se ao falar de Marisa em frente a Leandro

Voz embargada e muita emoção: Pedro arrisca tudo e emociona-se ao falar de Marisa em frente a Leandro

Há 32 min
Hilariante! Talento peculiar de João Monteiro torna-se viral em vídeo de Cristina Ferreira

Hilariante! Talento peculiar de João Monteiro torna-se viral em vídeo de Cristina Ferreira

Há 1h e 38min
Nasceu e já tem conta de Instagram. Casal icónico do Secret Story dá as boas-vindas ao segundo filho

Nasceu e já tem conta de Instagram. Casal icónico do Secret Story dá as boas-vindas ao segundo filho

Há 1h e 55min
Casal icónico do Secret Story apresenta o segundo filho, minutos após o parto. E as fotos são emocionantes

Casal icónico do Secret Story apresenta o segundo filho, minutos após o parto. E as fotos são emocionantes

Há 2h e 31min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira
01:07

Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira

2 dez, 21:59
Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»
01:47

Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»

2 dez, 01:47
Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»
02:32

Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»

2 dez, 01:09
Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»
02:41

Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»

1 dez, 12:16
O vídeo do momento mais esperado. Dylan até fica branco ao descobrir segredo de Pedro e Marisa
00:26

O vídeo do momento mais esperado. Dylan até fica branco ao descobrir segredo de Pedro e Marisa

1 dez, 10:24
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Bernardina Brito tinha um segredo «chocante» para entrar no Secret Story. 12 anos depois revela qual é

Bernardina Brito tinha um segredo «chocante» para entrar no Secret Story. 12 anos depois revela qual é

Há 3 min
Bernardina Brito perdeu mais de 50 quilos e está «outra pessoa». As imagens marcantes da mudança

Bernardina Brito perdeu mais de 50 quilos e está «outra pessoa». As imagens marcantes da mudança

Há 16 min
Hilariante! Talento peculiar de João Monteiro torna-se viral em vídeo de Cristina Ferreira

Hilariante! Talento peculiar de João Monteiro torna-se viral em vídeo de Cristina Ferreira

Há 1h e 38min
Nasceu e já tem conta de Instagram. Casal icónico do Secret Story dá as boas-vindas ao segundo filho

Nasceu e já tem conta de Instagram. Casal icónico do Secret Story dá as boas-vindas ao segundo filho

Há 1h e 55min
Casal icónico do Secret Story apresenta o segundo filho, minutos após o parto. E as fotos são emocionantes

Casal icónico do Secret Story apresenta o segundo filho, minutos após o parto. E as fotos são emocionantes

Há 2h e 31min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Marisa, Leandro e Pedro unem-se para 'cortar na casaca' dos colegas: «Ficaram exauridos de discutir»
01:40

Marisa, Leandro e Pedro unem-se para 'cortar na casaca' dos colegas: «Ficaram exauridos de discutir»

Ontem às 16:32
Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro
02:15

Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro

Ontem às 15:40
Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...»
01:26

Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...»

Ontem às 15:25
Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

Ontem às 14:00
Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana
11:30

Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana

Ontem às 13:30
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Francisco Monteiro expõe esquema que o está a afetar: «Milhares de euros perdidos»

Francisco Monteiro expõe esquema que o está a afetar: «Milhares de euros perdidos»

Há 3h e 55min
A enfrentar separação, Bárbara Parada revela: "É a alegria dos meus dias"

A enfrentar separação, Bárbara Parada revela: "É a alegria dos meus dias"

Ontem às 18:55
Marcia Soares mostra árvore de Natal... e detalhe que envolve a voz do "Big Brother" emociona fãs!

Marcia Soares mostra árvore de Natal... e detalhe que envolve a voz do "Big Brother" emociona fãs!

Ontem às 16:35
Cláudio Ramos dá "notícia de última hora" sobre famoso casal do «Big Brother»

Cláudio Ramos dá "notícia de última hora" sobre famoso casal do «Big Brother»

Ontem às 10:34
Bárbara Parada confirma fim da relação com Francisco Monteiro: «Foi a melhor decisão»

Bárbara Parada confirma fim da relação com Francisco Monteiro: «Foi a melhor decisão»

Ontem às 10:15
Ver Mais Outros Sites