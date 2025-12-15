Como nunca a viu: Marisa perde a cabeça com Liliana e Pedro vê-se obrigado a agarrá-la

No Secret Story 9, após a gala, na cadeira quente, Inês refere que Liliana falou dos filhos de Marisa e Pedro Jorge dizendo que a colega referiu que os filhos do casal «deviam ter vergonha» dos próprios pais. Ao ouvir isto Marisa perde a cabeça e começa a gritar com Liliana. Já Pedro Jorge vê-se obrigado a agarrar na mulher. A voz acaba por intervir.