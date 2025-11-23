Como nunca a viu: Vera 'rasga' Inês e Dylan e faz confissão que agita o estúdio

No Secret Story 9, fora da casa e em estúdio, a ex-concorrente Vera comenta a relação de Inês e Dylan e afirma não acreditar na ligação entre os dois, deixando críticas claras ao casal. No final, acaba por fazer uma confissão inédita que apanha todos de surpresa e leva Flávio Furtado a insistir com várias perguntas, tentando perceber melhor o que a ex-participante realmente quis revelar.