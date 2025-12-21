Como nunca o viu: Em lágrimas, Fábio recebe a sua mãe e faz declaração de amor

No Secret Story 9, durante a Gala, Fábio mostra uma faceta desconhecida pelo público. Ao entrar no cubo, depara-se com a presença da sua mãe e fica visivelmente emocionado. Em lágrimas, declara-se e mostra-se agradecido pela presença da mãe no seu caminho. Olinda, mostra-se orgulhosa do caminho do filho ao longo dos meses a viver na casa.

Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Fábio – 761 20 20 08

Inês – 761 20 20 10

Pedro – 761 20 20 18

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.