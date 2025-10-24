Como nunca o viu: Fábio em lágrimas no confessionário «Isto é uma palhaçada»

No Secret Story 9, Liliana desfaz-se em lágrimas no confessionário e revela à Voz o motivo da sua tristeza. A concorrente afirma não compreender como Fábio consegue estar tão sorridente e próximo de pessoas que lhe fizeram mal, confessando que se precipitou na sua atitude e que devia tê-lo conhecido melhor. Fábio tenta perceber o que se passa, mas Liliana acusa-o de não a defender perante os adversários. A tensão aumenta quando ela afirma que “isto é uma palhaçada”, deixando Fábio fora de si. Também em lágrimas, o concorrente desabafa com a Voz que sente não ter falhado com Liliana, mas lamenta que pareça nunca ser suficiente.

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARIANA – 761 20 20 15

RUI – 761 20 20 19

