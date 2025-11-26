Já chegámos ao whatsapp!
Como nunca viu: Pedro Jorge acerta em cheio no segredo de Bruna

No Secret Story 9, Pedro Jorge protagoniza um dos momentos mais atentos da semana ao sussurrar com Marisa sobre os possíveis segredos ainda por revelar. Entre pistas e intuições, o concorrente acaba por acertar em cheio no segredo de Bruna: «foi-me diagnosticada uma doença oncológica»

  • Secret Story
  • Hoje às 16:37
