Concílio de nomeados: Concorrentes em risco de expulsão não deixam nada por dizer

No Secret Story - Desafio Final, durante o Concílio de Nomeados, a Voz propõe que escolham o concorrente que deverá ser expulso no domingo. Cláudio começa por dizer que deverá ser Inês a expulsa, apesar de só ver qualidades na concorrente, quer que Inês seja expulsa por ser boa jogadora. Joana Dinis começa por dizer que poderia tirar Inês, por achar que é uma potencial vencedora, mas o coração fala mais alto e por isso, tem de tirar Afonso, pois ia sentir mais a falta dos outros nomeados. Inês retirava David da casa, não porque não mereça, mas por não jogar com David, e como não vai jogar com o concorrente, prefere que saia. David responde que poderia facilmente ir para Inês, porque apesar de terem um pacto sabe que a relação entre os dois é uma bomba-relógio, no entanto, quer chegar ao fim com os melhores. Dito isto, tiraria Afonso, pois tem uma grande afinidade com Cláudio e Joana Dinis. David afirma que Afonso está a dar mais ao jogo que Cláudio e Joana, mas o coração fala mais alto. Afonso tiraria David, pois é o jogo com quem menos se identifica. A Voz pede que escolham um concorrente que deveria estar nomeado no seu lugar. Cláudio apressa-se e diz Tiago de forma imediata, pois o concorrente acaba por causar discórdia no jogo. Diz que conhece o concorrente fora da casa e sabe que o jogo que tem tido até agora, Inês interrompe para questionar se Tiago é igual no exterior, Cláudio acena e todos riem. O concorrente explica que Tiago sabia perfeitamente que ao excluí-lo da festa o ia deitar abaixo e fê-lo na mesma, o que o deixou perturbado psicologicamente. Joana Dinis escolhe Joana Sobral para estar nomeado no seu lugar, pois é uma concorrente "mimimi". Joana afirma estar curiosa para perceber como a recém concorrente lidaria com uma nomeação, se continuaria com a mesma postura ou se se atiraria mais ao cagado. Inês escolhe Flávia, pois não consegue perceber uma palavra que a concorrente diz nas cadeiras quentes. Inês diz que está a ter dificuldade em criar laços nesta edição, mas Flávia não a toca nem no nível pessoal nem no jogo. Inês diz que Flávia é apenas fumar, dormir e cantar. David concorda com Inês e diz que Flávia, sendo do grupo das tostas, deveria estar nomeada, Inês concorda. David afirma que também poderia escolher Flávia, mas vai optar pelo "chérie", referindo-se a João Ricardo. O concorrente afirma que não gosta de João Ricardo e sente que é um jogador forte na argumentação e inteligente e vai querer sempre ir com uma "chapa forte". Inês refere que o que David está a dizer é o mesmo que está a acontecer neste momento, ter uma chapa forte e um concorrente forte ser expulso, David diz que se é expulso, não era forte o suficiente para o jogo. Afonso escolhe Gabriel para estar no seu lugar pois apenas consegue ver o lado divertido do concorrente, e gostava de ver mais o lado de jogador mais sério, talvez se tivesse nomeado o fizesse. Joana Dinis ironiza e diz que talvez estejam a sentir que esta é uma chapa forte, mas lá fora podem achar que é uma chapa fraca. Inês diz que essa é a verdade, se no exterior virem diferente tem pena.