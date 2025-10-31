Concílio dos nomeados acaba em confusão: «Tá calada»

No Secret Story 9, o Concílio dos Nomeados terminou em completo caos. O debate, que começou de forma tranquila, rapidamente descambou em trocas de palavras acesas entre vários concorrentes. As vozes elevaram-se e, a certa altura, Ana perde a paciência e diz «Tá calada», o que incendiou de vez o ambiente. O momento deixou claro que a tensão entre os nomeados está longe de acalmar.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

