Concílio dos Nomeados: Concorrentes apontam quem deve sair da casa e há um nome que se repete

No Secret Story 9, durante o Concílio dos Nomeados, os concorrentes foram desafiados a apontar os maiores defeitos e qualidades de quem está em risco de expulsão. Quando a Voz perguntou quem deveria abandonar a casa no próximo domingo, as opiniões dividiram-se. Ana Cristina foi direta e escolheu Lídia, justificando: «Ela tenta vitimizar-se.» Ana concordou, acrescentando que Lídia «força muito as situações». Lídia não deixou passar em branco e defendeu-se, afirmando que, na sua opinião, quem devia sair era Ana. Leandro também partilhou a mesma visão, dizendo que acredita que será Ana a sair. Já Fábio revelou que, embora ache que Ana Cristina deveria abandonar o jogo, prefere mantê-la por ser útil para o confronto e a estratégia, optando assim por nomear Ana.

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:

ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

