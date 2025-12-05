No Secret Story 9, Pedro não tem dúvidas de que merece ficar na casa mais vigiada do país.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Concílio dos nomeados: Pedro faz apelo para a sua permanência na casa
- Secret Story
- Hoje às 11:03
Últimos vídeos
Últimos vídeos
00:58
Concílio dos nomeados: Pedro faz apelo para a sua permanência na casa
Hoje às 11:03
05:35
«Descompensada, descontrolada e...»: Comportamentos de Liliana levam uma concorrente à preocupação
Há 6 min
04:52
Agora na casa: Assalto à despensa acontece de forma nunca antes vista
Há 13 min
04:12
«Ficou entalada com o que não teve...»: 'Boca' para Liliana sobre quarto secreto com Pedro gera o caos
Há 24 min
03:31
Concorrente anda a rondar o casal Pedro e Marisa, e Pedro já percebeu tudo. Eis os gestos que o comprovam
Há 37 min
06:44
Quando um chora, todos choram: Este foi o almoço mais emocionante desta edição. Veja as imagens completas
Há 45 min
00:33
Última Hora: Logo no Especial, saiba o que a Voz tem reservado para a casa
Há 48 min
04:36
«Não me diga que é o Pedro o pai dos filhos da Marisa?»: Concorrente deixa Voz sem reação
Há 1h e 7min
03:43
O pós treino: Músculos doridos de Leandro e as provocações constantes de Liliana
Há 1h e 11min
01:47
Inês acusa Liliana de estar com a "consciência pesada" por causa de Zé e esta 'explode'
Há 1h e 30min
01:53
Toca esta música na casa e Marisa acaba em lágrimas. O gesto de Pedro salta à vista
Há 1h e 33min
01:45
É a vez de Pedro Jorge ir ao Calendário do Advento e o pior acontece
Há 1h e 38min
03:56
Leandro e as bailarinas: Entre no fim-de-semana com esta coreografia de arrasar!
Há 1h e 50min
04:27
Após beijos escaldantes... Marisa faz uma dança para Pedro Jorge e este olha-a assim
Há 2h e 1min
05:11
Concorrentes 'rasgam' Liliana e vão mais longe: «Ela está a ver o Fábio a ir mais longe...»
Há 3h e 16min
01:04
Leandro acaba de revelar pista sobre o segredo de Pedro a... Marisa?
Há 3h e 54min
02:37
«Banana, uga uga, cabeça de amendoim...»: Os insultos de Bruna para Fábio voltam a ser tema
Hoje às 15:42
01:05
Leandro para Bruna: «É de caixão à cova, está caladinha»
Hoje às 15:21
01:30
Deita fora esta parte do polvo? Faz mal. O chef Leandro explica porquê e como aproveitar tudo
Hoje às 13:36
01:20
Rápida e deliciosa: Liliana e Leandro ensinam uma receita de polvo perfeita para este Natal
Hoje às 13:27
03:37
Choque: Liliana conta pormenores da sua vida financeira e surpreende tudo e todos
Hoje às 12:35
04:32
Inédito: Liliana imita Pedro e é acusada de ser «cansada» e «forçada»
Hoje às 12:26
03:26
Leandro não tem dúvidas, Pedro é uma cópia de um ex-concorrente. Saiba quem é
Hoje às 12:23
01:31
Unidas contra Liliana? Inês, Bruna e Marisa não perdem tempo e desabafam sobre a colega
Hoje às 11:56
04:52
Imperdível: Liliana, mostra-se cansada dos colegas e desabafa com Fábio
Hoje às 11:49
01:29
«Pesa-te a consciência»: Inês arrasa Liliana e o motivo é o ex-namorado da concorrente
Hoje às 11:26
03:24
Após críticas, Liliana faz garantia «Vou continuar assim»
Hoje às 11:08
02:29
Bruna, Liliana e Marisa não têm dúvidas: Merecem ficar na casa
Hoje às 11:02
03:38
Discussão intensa e muitas lágrimas. Liliana leva Bruna ao limite
Hoje às 10:51
03:58
Fim da Amizade? Leandro e Pedro entram em discussão acesa antes de dormir
Hoje às 09:32
01:52
Leandro ataca Pedro ‘sem dó nem piedade’: «Depois diz que não quer saber da relação dos outros»
Hoje às 09:28
05:32
Hilariante! Concorrentes surpreendidos com festa temática e disfarces arrasadores
Hoje às 08:56
05:29
Como nunca a viu! Liliana desabafa para as câmaras após confronto tenso
Hoje às 08:52
10:13
Ana atira tudo à cara de Liliana: «Queres ser a vítima, mas és tu que provocas»
Hoje às 08:49
11:32
Ana confronta Liliana após discussão com Bruna: «Tu não és vítima, Liliana»
Hoje às 08:41
09:18
Tenso! Liliana confessa a Fábio sentir-se atacada 'em manada' pelos colegas
Hoje às 08:25
03:31
Bruna atinge o limite com Liliana e dispara: «Ela está descompensada»
Hoje às 08:17
04:02
«Ela está mesmo sem noção»: Ana lança farpas afiadas a Liliana
Hoje às 08:10
05:27
A meio da noite, Liliana decide confrontar Pedro
Hoje às 01:21
05:38
Imagens exclusivas: Dia explosivo no Secret Story deixa todos em tensão
Hoje às 01:16
03:34
Bruna pede desculpas a Marisa
Hoje às 01:13
02:57
Marisa responde à altura a Liliana e Pedro até esconde a cara
Hoje às 01:03
02:35
Tensão pós Especial: Liliana fica 'fora do controlo' e 'explode' na cara de Bruna
Ontem às 22:52
01:20
«O teu segredo não faz de ti melhor ou pior pessoa»: Liliana 'dispara' para Bruna
Ontem às 22:43
01:44
Zé volta à baila e Marisa não tem filtros para Liliana: «É uma vergonha quando não te dá jeito!»
Ontem às 22:40
01:44
«Tu andas toda...!»: Marisa dá um berro a Liliana e a discussão estala em direto
Ontem às 22:32
01:18
«Ela estar a frisar que parece que tenho 68 anos...»: Marisa chora ao recordar palavras de Bruna
Ontem às 22:19
03:30
Marisa sentiu-se ridicularizada por Bruna? Em lágrimas, a concorrente confessa: «O que mais me magoou foi...»
Ontem às 22:15
02:32
Juntas no confessionário: Marisa não contém as lágrimas e Bruna faz pedido de desculpa inédito
Ontem às 22:10
02:58
Sentado de forma estratégica, Pedro ouve Marisa a falar dos filhos... como se não fossem dele
Ontem às 21:53
00:51
A arriscar os segredos ao máximo, Pedro rouba beijos a Marisa
Ontem às 20:17
03:19
Liliana dá aula de alongamentos a Leandro e o momento é hilariante: «Não estou lá muito relaxado»
Ontem às 20:03
05:22
Marisa e Bruna continuam sem falar e o ambiente está mais tenso do que nunca: «Não valem mesmo nada»
Ontem às 19:50
05:41
Bruna desfeita em lágrimas após discussão com Marisa: «A hipocrisia das pessoas irrita-me»
Ontem às 19:38
05:41
Pedro e Leandro em fúria após discussão de Marisa e Bruna: «Só me apetecia mandar-lhe...»
Ontem às 19:38
04:29
Liliana e Fábio mais tremidos do que nunca: «Eu não sei onde estou a ir buscar paciência»
Ontem às 19:27
03:18
Bruna aposta todas as fichas em segredo de Ana: «Sou um milagre»
Ontem às 19:20
03:16
Imperdível! Fábio dá treino intensivo a Leandro e o momento é de chorar a rir
Ontem às 19:01
01:19
Dylan diz tudo o que tem para dizer sobre Pedro e Marisa: «Se não fosse o segredo...»
Ontem às 18:57
06:18
Marisa bombardeada pelas críticas dos colegas: «Tem duas caras. Não dá para confiar»
Ontem às 18:53
03:15
Última Hora! Marisa passa-se e eleva o tom para Liliana: «És a mais mentirosa que aqui anda»
Ontem às 18:45