Concorrente anda a rondar o casal Pedro e Marisa, e Pedro já percebeu tudo. Eis os gestos que o comprovam

No Última Hora do Secret Story 9, Na casa de banho, Pedro abraça Marisa e, pouco depois, Ana aparece e pergunta o que é que ele está ali a fazer. O concorrente diz que é mais de estar em casa e, por isso, não vai lá para fora já que está frio. De repente, Marisa e Pedro começam uma conversa como se fossem dois desconhecidos. Marisa diz que se identifica com ele porque têm muita coisa em comum e Pedro concorda “apesar da idade”... Ana regressa à casa de banho e o casal continua o teatro falando sobre filhos e Pedro confessa que também quer ser pai, de preferência até aos 32 anos.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

