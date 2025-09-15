Concorrente que já jogou contra Cristiano Ronaldo revela outra profissão insólita que teve

O Secret Story - Casa dos Segredos 9 já começou e alguns concorrentes já estão a dar que falar. Um deles é Bruno Simão, de 40 anos: é o nome mais pesquisado no Google e surpreendeu pela sua história de vida logo na estreia. É que o concorrente já foi futebolista, alinhou pelo Benfica e vários outros clubes. Ganhou taças e supertaças e defrontou até Cristiano Ronaldo. Mas Bruno Simão revelou uma história de vida caricata que deixou todos de queixo caído: O antigo futebolista é muito amigo de Ruben Amorim, treinador português do Machester United. Os dois têm uma ligação desde a infância. E foi precisamente quando eram pequenos que aconteceu o impensável. Bruno Simão deu um tiro de pressão de ar em Ruben Amorim. Felizmente, tudo correu bem e os dois continuam a dar-se muito bem aos dias de hoje.

Agora, no primeiro dia na casa mais vigiada do país, o concorrente revelou que já trabalhou numa funerária, partilhando os detalhes de um dia de trabalho a lidar com cadáveres.