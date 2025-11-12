Concorrente quebra regra basilar: Fábio é castigado pela Voz

No Última Hora do Secret Story 9, Depois de passar a noite no quarto secreto com Ana, Fábio é confrontado por Liliana, por ter chegado a casa e nem sequer lhe ter dado um beijo. Fábio comenta que começaram a falar de outros assuntos, mas Liliana insiste que o namorado está estranho. O concorrente acaba por revelar vários pormenores da noite com Ana, deixando Liliana incomodada. Fábio comenta que Ana foi “muito fixe” por compreender o seu lado e que com Ana Cristina seria muito pior. No confessionário, a Voz castiga Fábio e Ana por o concorrente ter revelado o que se passou no quarto secreto. Mais tarde, no quarto, Inês comenta que é muito difícil gerir uma relação no programa e Liliana constata que as duas são as melhores jogadoras por isso mesmo.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
