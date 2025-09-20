Concorrentes alinham jogo: Marisa e Leandro prometem escolher bem as batalhas

No Secret Story 9, Marisa e Leandro trocaram impressões sobre o jogo e o concorrente foi claro ao afirmar que prefere falar apenas nos momentos certos. “Penso muito nas situações e não falo em vão”, disse Leandro, justificando a sua postura mais reservada dentro da casa.

Marisa, por sua vez, confessou que se identifica bastante com o colega e que partilha de uma visão semelhante. Ainda assim, deixou no ar que no domingo poderá adotar uma atitude diferente, admitindo que vai observar como as coisas se desenrolam. “Quero ter as guerras certas”, garantiu, revelando que está atenta às dinâmicas da casa e às possíveis movimentações no jogo.

Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa. Vote para SALVAR o seu favorito:



BRUNA – 761 20 20 03

BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05

DYLAN – 761 20 20 07

PEDRO – 761 20 20 18

