17:33
Inês aperta com Ana e vive-se um momento tenso na casa - Big Brother
08:51

Inês aperta com Ana e vive-se um momento tenso na casa

17:26
Vera completamente fora de si: «É burro mesmo!» - Big Brother
04:32

Vera completamente fora de si: «É burro mesmo!»

17:24
Liliana critica mulher que se deitou na cama de Fábio: «Ela tem namorado» - Big Brother
02:38

Liliana critica mulher que se deitou na cama de Fábio: «Ela tem namorado»

17:06
Pedro fala em «atracção física» por Ana mesmo na frente da mulher - Big Brother
01:57

Pedro fala em «atracção física» por Ana mesmo na frente da mulher

16:48
Fábio está apaixonado por Liliana? A resposta deixa a casa de queixo caído - Big Brother
02:57

Fábio está apaixonado por Liliana? A resposta deixa a casa de queixo caído

16:45
Liliana quer conhecer Fábio fora da casa? A resposta que está a dar que falar - Big Brother
01:22

Liliana quer conhecer Fábio fora da casa? A resposta que está a dar que falar

16:18
Dylan não perdoa Bruno: «Ele andou muito atrás da Vera para meu gosto!» - Big Brother
06:23

Dylan não perdoa Bruno: «Ele andou muito atrás da Vera para meu gosto!»

16:08
Bruna não tem dúvidas. Há outro homem a querer casar e beijar Vera - Big Brother
04:39

Bruna não tem dúvidas. Há outro homem a querer casar e beijar Vera

15:39
Pedro mostra-se muito revoltado: «Em cinco dias estão já a matar-se» - Big Brother
06:38

Pedro mostra-se muito revoltado: «Em cinco dias estão já a matar-se»

15:28
Vera vai a correr carregar no Botão dos Segredos, apesar dos avisos de Dylan - Big Brother
06:16

Vera vai a correr carregar no Botão dos Segredos, apesar dos avisos de Dylan

15:12
Bruna mostra-se lavada em lágrimas - Big Brother
03:23

Bruna mostra-se lavada em lágrimas

15:08
Festinhas no leito dos lençóis. Dylan e Vera já não se largam - Big Brother
00:53

Festinhas no leito dos lençóis. Dylan e Vera já não se largam

14:59
Concorrentes alinham jogo: Marisa e Leandro prometem escolher bem as batalhas - Big Brother
10:47

Concorrentes alinham jogo: Marisa e Leandro prometem escolher bem as batalhas

14:12
Tensão na casa: Ana continua a ser o alvo das colegas - Big Brother
04:35

Tensão na casa: Ana continua a ser o alvo das colegas

14:03
Inédito. Lídia faz confissão sobre o exterior com Joana que fica em choque: «Conheço-o lá de fora» - Big Brother
04:47

Inédito. Lídia faz confissão sobre o exterior com Joana que fica em choque: «Conheço-o lá de fora»

12:11
Marisa Susana recorda relação passada: «Depois da minha ultima relação...» - Big Brother
03:02

Marisa Susana recorda relação passada: «Depois da minha ultima relação...»

11:37
Farpas. Marisa critica Ana e diz que a colega «quer-se mostrar» - Big Brother
20:43

Farpas. Marisa critica Ana e diz que a colega «quer-se mostrar»

10:34
Marisa desfaz-se em elogios a Dylan «Não é qualquer um» - Big Brother
03:50

Marisa desfaz-se em elogios a Dylan «Não é qualquer um»

09:14
Casa divide-se: Joana defende Marisa Susana enquanto Liliana e Fábio atacam a colega - Big Brother
04:56

Casa divide-se: Joana defende Marisa Susana enquanto Liliana e Fábio atacam a colega

09:05
Ana reage a acusações e denuncia ameaça de Mariana - Big Brother
01:39

Ana reage a acusações e denuncia ameaça de Mariana

08:56
Liliana emociona-se e garante que vê Fábio apenas como amigo: «Vejo no Fábio características que o meu namorado tem» - Big Brother
03:56

Liliana emociona-se e garante que vê Fábio apenas como amigo: «Vejo no Fábio características que o meu namorado tem»

08:32
Pedro define três grupos dentro da casa: Atletas, Popstars e Fritos - Big Brother
04:20

Pedro define três grupos dentro da casa: Atletas, Popstars e Fritos

08:25
Ana e Pedro protagonizam momento íntimo: «Desaperta» - Big Brother
07:16

Ana e Pedro protagonizam momento íntimo: «Desaperta»

08:19
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro - Big Brother
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

22:54
Bruno critica Fábio por não ter sido frontal com Pedro: «Não pensaste em admitir?» - Big Brother
06:44

Bruno critica Fábio por não ter sido frontal com Pedro: «Não pensaste em admitir?»

Concorrentes alinham jogo: Marisa e Leandro prometem escolher bem as batalhas

  • Secret Story
  • Há 2h e 56min
Concorrentes alinham jogo: Marisa e Leandro prometem escolher bem as batalhas - Big Brother

No Secret Story 9, Marisa e Leandro trocaram impressões sobre o jogo e o concorrente foi claro ao afirmar que prefere falar apenas nos momentos certos. “Penso muito nas situações e não falo em vão”, disse Leandro, justificando a sua postura mais reservada dentro da casa.

Marisa, por sua vez, confessou que se identifica bastante com o colega e que partilha de uma visão semelhante. Ainda assim, deixou no ar que no domingo poderá adotar uma atitude diferente, admitindo que vai observar como as coisas se desenrolam. “Quero ter as guerras certas”, garantiu, revelando que está atenta às dinâmicas da casa e às possíveis movimentações no jogo.

Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa. Vote para SALVAR o seu favorito:
 
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!

Inês aperta com Ana e vive-se um momento tenso na casa
08:51

Inês aperta com Ana e vive-se um momento tenso na casa

Há 22 min
Vera completamente fora de si: «É burro mesmo!»
04:32

Vera completamente fora de si: «É burro mesmo!»

Há 29 min
Liliana critica mulher que se deitou na cama de Fábio: «Ela tem namorado»
02:38

Liliana critica mulher que se deitou na cama de Fábio: «Ela tem namorado»

Há 31 min
Pedro fala em «atracção física» por Ana mesmo na frente da mulher
01:57

Pedro fala em «atracção física» por Ana mesmo na frente da mulher

Há 49 min
Fábio está apaixonado por Liliana? A resposta deixa a casa de queixo caído
02:57

Fábio está apaixonado por Liliana? A resposta deixa a casa de queixo caído

Há 1h e 7min
Liliana quer conhecer Fábio fora da casa? A resposta que está a dar que falar
01:22

Liliana quer conhecer Fábio fora da casa? A resposta que está a dar que falar

Há 1h e 10min
As fotos não enganam: Mafalda Castro encontra uma 'irmã gémea' na Internet

As fotos não enganam: Mafalda Castro encontra uma 'irmã gémea' na Internet

12 set, 19:23
Apresentadora da TVI abriu a porta da sua casa de luxo. E foi o closet que mais nos fascinou

Apresentadora da TVI abriu a porta da sua casa de luxo. E foi o closet que mais nos fascinou

Ontem às 11:18
Ana e Pedro protagonizam momento íntimo: «Desaperta»
07:16

Ana e Pedro protagonizam momento íntimo: «Desaperta»

Hoje às 08:25
Estrela de reality show morre em acidente de carro aos 24 anos

Estrela de reality show morre em acidente de carro aos 24 anos

Ontem às 10:34
Mistério no Dois às 10: Ex-concorrente do Secret Story falha presença e deixa Cláudio Ramos preocupado: «Ou aconteceu uma tragédia…»

Mistério no Dois às 10: Ex-concorrente do Secret Story falha presença e deixa Cláudio Ramos preocupado: «Ou aconteceu uma tragédia…»

Ontem às 17:59
Notícias

Trocada: Afonso Leitão substitui Catarina Miranda por nova companhia especial

Trocada: Afonso Leitão substitui Catarina Miranda por nova companhia especial

Há 24 min
Tiramisù com ingredientes que todos temos em casa. Esta é a receita mais rápida, fácil e saborosa do tradicional doce

Tiramisù com ingredientes que todos temos em casa. Esta é a receita mais rápida, fácil e saborosa do tradicional doce

Há 1h e 21min
Catarina Miranda apodera-se do Instagram de Afonso e deixa aviso inesperado

Catarina Miranda apodera-se do Instagram de Afonso e deixa aviso inesperado

Há 1h e 33min
Vítima de crime, Nuno Brito apresenta queixa na polícia: «Aguardo que sejam punidos»

Vítima de crime, Nuno Brito apresenta queixa na polícia: «Aguardo que sejam punidos»

Há 1h e 52min
Rui Figueiredo usa detalhe romântico na roupa de casamento

Rui Figueiredo usa detalhe romântico na roupa de casamento

Há 2h e 25min
Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa
04:27

Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa

Ontem às 19:16
Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

15 set, 00:47
Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa
00:58

Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa

15 set, 00:18
Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão
04:26

Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão

15 set, 00:12
Este concorrente deu um «tiro de pressão de ar» ao treinador Rúben Amorim
01:33

Este concorrente deu um «tiro de pressão de ar» ao treinador Rúben Amorim

14 set, 23:01
Trocada: Afonso Leitão substitui Catarina Miranda por nova companhia especial

Trocada: Afonso Leitão substitui Catarina Miranda por nova companhia especial

Há 24 min
Tiramisù com ingredientes que todos temos em casa. Esta é a receita mais rápida, fácil e saborosa do tradicional doce

Tiramisù com ingredientes que todos temos em casa. Esta é a receita mais rápida, fácil e saborosa do tradicional doce

Há 1h e 21min
Catarina Miranda apodera-se do Instagram de Afonso e deixa aviso inesperado

Catarina Miranda apodera-se do Instagram de Afonso e deixa aviso inesperado

Há 1h e 33min
Vítima de crime, Nuno Brito apresenta queixa na polícia: «Aguardo que sejam punidos»

Vítima de crime, Nuno Brito apresenta queixa na polícia: «Aguardo que sejam punidos»

Há 1h e 52min
Rui Figueiredo usa detalhe romântico na roupa de casamento

Rui Figueiredo usa detalhe romântico na roupa de casamento

Há 2h e 25min
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

Hoje às 08:19
Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa
04:27

Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa

Ontem às 19:16
Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9
13:24

Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9

15 set, 00:49
Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»
00:46

Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»

15 set, 00:41
Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

13 set, 19:54
Foi dia de casamento para Bruna Gomes e Bernardo Sousa!

Foi dia de casamento para Bruna Gomes e Bernardo Sousa!

Há 6 min
Após "borbulhas estranhas", Anuska Marques revela foto com "conteúdo sensível": "O corte foi muito grande"

Após "borbulhas estranhas", Anuska Marques revela foto com "conteúdo sensível": "O corte foi muito grande"

Há 2h e 21min
Sem pudores! Após mudança drástica no corpo, Noélia Pereira revela imperfeição na barriga: "Incomoda-me"

Sem pudores! Após mudança drástica no corpo, Noélia Pereira revela imperfeição na barriga: "Incomoda-me"

Há 3h e 6min
Ao lado de Afonso Leitão, Catarina Miranda anuncia revés!

Ao lado de Afonso Leitão, Catarina Miranda anuncia revés!

Hoje às 13:49
Após mudança, Sónia Jesus "chocada" com Joana Diniz... e faz despedida!

Após mudança, Sónia Jesus "chocada" com Joana Diniz... e faz despedida!

Hoje às 12:28
