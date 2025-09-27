Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Concorrentes arrasam Marisa Susana depois da situação do gelo: «Não foste justa»

No Secret Story 9, alguns concorrentes conversam com Marisa Susana depois da situação do gelo e criticam-na: «Não foste justa».

Recorde o que aconteceu:

O caos instalou-se na casa, depois de Marisa Susana ter conquistado o direito de ir à dispensa buscar alimentos para o grupo. Contudo, tudo correu mal quando a concorrente decidiu apenas trazer sacos de gelo para si, por gostar de o comer. Os colegas passam-se com a atitude e atirar o gelo para a piscina. Sandro acabou por discutir com Marisa Susana cara a cara.

Depois de ter confrontada por todos, e de salientar que ninguém sabe o que ela passa por não comer gelo, Marisa retira-se para o interior da casa, em direção ao confessionário, em pranto. Todos ficaram em choque, ao ver a colega cair no corredor.

Momento depois, a concorrente regressou para junto dos colegas, de moletas e visivelmente fragilizada, com o pé magoado.

Horas mais tarde, no Especial com Cristina Ferreira, a concorrente revelou no confessionário que tudo foi uma missão secreta da Voz.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país

  • Secret Story
  • Há 2h e 51min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Joana confronta Lídia: «Se tu me mentes à descarada...»
05:08

Joana confronta Lídia: «Se tu me mentes à descarada...»

22:00
Concorrentes rasgam Liliana depois de momento delicado: «A Lili é que está mal»
11:18

Concorrentes rasgam Liliana depois de momento delicado: «A Lili é que está mal»

21:48
Liliana no limite com triângulo amoroso? Fábio consola: «Que cara é essa?»
07:15

Liliana no limite com triângulo amoroso? Fábio consola: «Que cara é essa?»

21:36
Grupo de Dylan combina nomações contra grupo de Leandro? Veja o que está a acontecer
02:14

Grupo de Dylan combina nomações contra grupo de Leandro? Veja o que está a acontecer

19:56
Fábio tem medo que Liliana lhe faça, o que está a fazer ao noivo que tem cá fora
03:23

Fábio tem medo que Liliana lhe faça, o que está a fazer ao noivo que tem cá fora

19:55
Francisco Monteiro assiste a momento em direto e critica Liliana: «Consegues sempre fazer pior, parabéns»
02:45

Francisco Monteiro assiste a momento em direto e critica Liliana: «Consegues sempre fazer pior, parabéns»

19:54
Mais Vídeos

Mais Vistos

«Abandonar o sonho exige o dobro da coragem»: Esta cara da TVI despediu-se dos reality shows

«Abandonar o sonho exige o dobro da coragem»: Esta cara da TVI despediu-se dos reality shows

Hoje às 17:42
Antes e depois impressionante: Concorrente do Secret Story 9 está totalmente diferente

Antes e depois impressionante: Concorrente do Secret Story 9 está totalmente diferente

Hoje às 16:39
Lembra-se de Célia e Telmo do 1º Big Brother? Têm dois filhos e não vai acreditar como estão crescidos

Lembra-se de Célia e Telmo do 1º Big Brother? Têm dois filhos e não vai acreditar como estão crescidos

24 set, 11:29
Irreconhecível: Concorrente do Secret Story 9 deixa fãs em choque com transformação

Irreconhecível: Concorrente do Secret Story 9 deixa fãs em choque com transformação

Hoje às 16:50
Já é oficial? Nova publicação de Catarina Miranda levanta suspeitas sobre relação com Afonso Leitão

Já é oficial? Nova publicação de Catarina Miranda levanta suspeitas sobre relação com Afonso Leitão

Há 3h e 38min
Ver Mais

Notícias

«Dormi com os meus pais até aos 16 anos»: Recorde a história do segredo desta ex-concorrente que deixou o país em choque

«Dormi com os meus pais até aos 16 anos»: Recorde a história do segredo desta ex-concorrente que deixou o país em choque

Há 8 min
Sexy e confiante: Marcia Soares revela a verdadeira receita para a cura da tristeza, ressaca e mau-olhado

Sexy e confiante: Marcia Soares revela a verdadeira receita para a cura da tristeza, ressaca e mau-olhado

Há 35 min
Maria Botelho Moniz pública foto da mãe…. Em muito boa companhia

Maria Botelho Moniz pública foto da mãe…. Em muito boa companhia

Há 2h e 8min
Catarina Miranda manda 'farpa' aos haters e mostra-se ao lado de Afonso Leitão: «A vida ultimamente»

Catarina Miranda manda 'farpa' aos haters e mostra-se ao lado de Afonso Leitão: «A vida ultimamente»

Há 3h e 21min
«Abandonar o sonho exige o dobro da coragem»: Esta cara da TVI despediu-se dos reality shows

«Abandonar o sonho exige o dobro da coragem»: Esta cara da TVI despediu-se dos reality shows

Hoje às 17:42
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

23 set, 12:22
Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

23 set, 11:49
«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera
01:07

«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera

23 set, 09:27
«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'
01:07

«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'

23 set, 09:25
Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»
08:18

Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»

21 set, 23:46
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

«Dormi com os meus pais até aos 16 anos»: Recorde a história do segredo desta ex-concorrente que deixou o país em choque

«Dormi com os meus pais até aos 16 anos»: Recorde a história do segredo desta ex-concorrente que deixou o país em choque

Há 8 min
Recorda-se de Sandra do SS 3? Hoje é casada e já tem dois filhos. Veja como está diferente

Recorda-se de Sandra do SS 3? Hoje é casada e já tem dois filhos. Veja como está diferente

Há 20 min
Sexy e confiante: Marcia Soares revela a verdadeira receita para a cura da tristeza, ressaca e mau-olhado

Sexy e confiante: Marcia Soares revela a verdadeira receita para a cura da tristeza, ressaca e mau-olhado

Há 35 min
Estas são provavelmente as fotografias mais sensuais de sempre de Marcia Soares

Estas são provavelmente as fotografias mais sensuais de sempre de Marcia Soares

Há 52 min
Maria Botelho Moniz pública foto da mãe…. Em muito boa companhia

Maria Botelho Moniz pública foto da mãe…. Em muito boa companhia

Há 2h e 8min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa
04:27

Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa

19 set, 19:16
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Em "ilha paradísiaca", Francisco Monteiro em foto sensual com mulher especial: "Maravilhosa!"

Em "ilha paradísiaca", Francisco Monteiro em foto sensual com mulher especial: "Maravilhosa!"

Há 40 min
Ao lado de Nelson Fernandes, Solange Neves anuncia: "Parto com a certeza de que o melhor ainda está para vir"

Ao lado de Nelson Fernandes, Solange Neves anuncia: "Parto com a certeza de que o melhor ainda está para vir"

Há 1h e 5min
Após 7 anos, Francisco Nunes e Liliana Aguiar vivem o "início de uma nova etapa"!

Após 7 anos, Francisco Nunes e Liliana Aguiar vivem o "início de uma nova etapa"!

Há 1h e 38min
Maria Botelho Moniz faz despedida emotiva... e comove tudo e todos: "Que vá com Deus"

Maria Botelho Moniz faz despedida emotiva... e comove tudo e todos: "Que vá com Deus"

Hoje às 16:12
Carina Frias já não é mais a mesma: ex-concorrente do "Big Brother" passa por procedimento estético no rosto!

Carina Frias já não é mais a mesma: ex-concorrente do "Big Brother" passa por procedimento estético no rosto!

Hoje às 11:17
Ver Mais Outros Sites