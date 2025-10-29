Concorrentes arrasam Pedro Jorge e falam em ‘terrorismo’ na relação com Marisa

No Secret Story 9, o comportamento de Pedro Jorge em relação a Marisa Susana está a gerar polémica entre os colegas. Vários concorrentes comentaram a dinâmica do casal e não pouparam críticas, acusando o participante de exercer uma atitude de “terrorismo” emocional.

A noite anterior foi marcada pelo momento inédito e tenso entre Bruno Simão e Marisa Susana. Marisa Susana e Bruno entraram em confronto por causa de uma taça de farinha. Em causa está uma taça com farinha que Marisa Susana queria usar para fazer pão, mas Bruno não deixou porque alega que a farinha é do seu grupo. O clima aqueceu! Após esse momento carregado de tensão, Marisa Susana acabou em lágrimas e foi reconfortada pelos amigos. No quarto azul, Liliana reparou no braço de Marisa Susana e fez um comentário. Cá fora, já só rodeada de Marisa e Leandro, Marisa Susana desabafou e reagiu ao momento carregado de tensão que viveu com Bruno Simão.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

