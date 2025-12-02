Concorrentes avaliam a prestação de Leandro enquanto chefe de limpezas

Antes de escolherem o novo Chefe de Limpezas da casa, os concorrentes avaliam a prestação do Leandro. O Pedro considera que foi trágica e a Bruna condena o Leandro por ter criticado a liderança de todos, mas não fez melhor. O Leandro declara que teve uma boa liderança e a casa estava sempre a brilhar. A Liliana ri-se e atira que, para uma pessoa extremamente exigente, o concorrente deixou a casa num estado lastimável. Os dois entram em discórdia com o Leandro a insistir que ajudou sempre que necessário. Por fim, a Marisa é eleita a Chefe de Limpezas da Semana.