Concorrentes chocados com saída de Leandro: «Tinha tudo para ser um finalista»

Pedro não conteve as lágrimas após a expulsão de Leandro, emocionado com o facto de ser finalista, mas também abalado pela saída do colega e amigo. Enquanto isso, Marisa e Liliana continuaram incrédulas com o resultado, ainda a tentar processar a surpresa da noite.

No confessionário, Pedro assumiu que sempre acreditou que chegaria ao estúdio lado a lado com Leandro, preparados para disputar juntos o primeiro e o segundo lugar da competição. A saída inesperada deixou-o devastado e com o coração dividido.

Também Inês reagiu e confessou que acreditava que Leandro tinha tudo para ser finalista. No entanto, a concorrente destacou que o colega acabou por “se perder” ao tentar forçar demasiado o jogo.