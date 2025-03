Concorrentes criticam comportamento de Miguel Vicente: «Ele usa a cartada do filho para tentar...»

No Diário do Secret Story - Desafio Final, Voz reúne os concorrentes para um balanço das consequências atribuídas por Tiago. O concorrente começa por dizer que Miguel desrespeitou as suas ordens, uma vez que foi para o jardim. Tiago aponta que Ossman foi pelo caminho mais fácil, ao escolher ser a sombra da Iury. Miguel diz que incumpriu a regra imposta, porque estava a fumar à porta e os colegas estavam a ficar incomodados com o cheiro. Diz que apenas o fez por ter consideração por eles. O grupo fala do facto de o Miguel ter atendido o telefone, quando não podia ir para o exterior, e a Voz informa que o telefonema do desejo fica sem efeito. Voz revela também que até ao final da semana, o Miguel não pode atender mais o telefone.