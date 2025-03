Concorrentes debatem quem merece ir à final, mas há uma ausência de peso... que fica no quarto a dormir

No Secret Story - Desafio Final, os concorrentes participam numa dinâmica, onde devem revelar a quem dariam boleia para a final. Enquanto a dinâmica decorre na sala, Miguel encontra-se isolado no quarto, a dormir. A Joana afirma que prefere levar "uma multa", mas leva à final todos os concorrentes menos o Miguel. A concorrente assume ter crescido muito com todos e que gosta muito deles. Segue-se a vez de Bruno, que escolhe Iury, Joana e Daniela e deixa Inês de fora. Bruno acha que Daniela está zangada consigo, mas revela que se não for ele a ganhar, gostava que fosse a bailarina. No final, Inês acaba a pedir boleia e Bruno acaba por ceder, pois Joana insiste bastante.