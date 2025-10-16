Já chegámos ao whatsapp!
Sobre este vídeo

Concorrentes desconfiam que Leandro não desisti: «Deixou aqui uma mala»

No Secret Story 9, Leandro surpreendeu tudo e todos ao revelar a sua intenção de desistir. O que os colegas não sabem é que tudo não passa de uma missão secreta do concorrente. Na casa, ainda há muitas opiniões e há quem acredite que o concorrente não tenha mesmo desistido. 

  • Há 2h e 21min
02:33

22:33
02:40

22:28
02:36

22:19
09:26

22:10
04:56

22:08
02:49

22:03
Ranking de Popularidade surpreende: Há dois concorrentes (e bem amigos) em 'queda livre'

Hoje às 16:06
Antes e depois impressionante: Concorrente do Secret Story 9 está totalmente diferente

27 set, 16:39
07:00

Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas

Hoje às 18:31
Leandro "desiste" do Secret Story e a casa fica em choque: Todas as reações aqui

Há 3h e 55min
Catarina Miranda descarta a Televisão? A finalista do Big Brother tem nova aposta

Hoje às 11:15
Notícias

A seguir em frente e com um novo foco: Zé, ex-noivo de Liliana, regressa a lugar muito importante

Há 1h e 42min
«Que barriguinha linda»: Marcia Soares agita as redes sociais com novidade especial

Há 1h e 57min
Secret Story 9: Concorrentes em lágrimas com “desistência” inesperada de Leandro — mas há um segredo por trás!

Há 3h e 45min
Lembra-se d’A Ex-periência? Após altos e baixos, eles estão juntos e irreconhecíveis

Hoje às 18:09
De luto e devastado, ex-concorrente recebe a maior prova de amor da namorada: «Atravessou o mundo...»

Hoje às 17:32
EXCLUSIVOS

07:00

Hoje às 18:31
02:21

Hoje às 18:19
07:16

14 out, 18:50
00:42

14 out, 18:02
03:38

14 out, 14:37
FORA DA CASA

A seguir em frente e com um novo foco: Zé, ex-noivo de Liliana, regressa a lugar muito importante

Há 1h e 42min
«Que barriguinha linda»: Marcia Soares agita as redes sociais com novidade especial

Há 1h e 57min
Lembra-se d’A Ex-periência? Após altos e baixos, eles estão juntos e irreconhecíveis

Hoje às 18:09
De luto e devastado, ex-concorrente recebe a maior prova de amor da namorada: «Atravessou o mundo...»

Hoje às 17:32
Este ex-concorrente d'O Triângulo está de luto e recebeu a maior prova de amor da namorada - as fotos que comprovam

Hoje às 17:26
TVI Reality

07:16

14 out, 18:50
02:57

14 out, 17:19
04:36

13 out, 09:10
03:02

13 out, 08:26
03:00

10 out, 08:31
Outros Sites

Ao fim de 21 anos, Ana Barbosa anuncia regresso: "Até o meu marido vai ver"

Hoje às 09:57
Kina sobre acusações do enteado: "Não lhe vou dar o valor que ele não tem"

Hoje às 09:31
Em sofrimento: Luís Gonçalves chora morte de pessoa especial e emociona fãs

Ontem às 21:23
Sem papas na língua, Kina assume: "Fiz um lifting"

Ontem às 19:14
Daniela Santos aceita convite de conhecido cantor: "Tem tudo para dar certo"

Ontem às 14:49
