Concorrentes em debate: «É melhor ser odiado por se destacar, do que amado por ser irrelevante»

No Secret Story 9, a Voz chamou todos os concorrentes para se reunirem na sala e darem inicio a uma nova dinâmica, para animar a manhã. Algumas frases apareceram no plasma e todos tiveram de opinar sobre as mesmas. «É melhor ser odiado por se destacar, do que amado por ser irrelevante» foi uma das frases que geraram debate entre os concorrentes.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

