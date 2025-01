Concorrentes escutam conversa privada entre Joana Sobral e Inês Morais e querem manter segredo... Gabriel Sousa estraga os planos

No Secret Story - Desafio Final, a Joana Sobral e a Inês entram no Elevador e falam sobre o maior problema do “condomínio”, que é o facto de ninguém puxar coisas novas, referindo-se especificamente à Flávia, que tem falta de coragem, e ao Afonso que é muito chato. A Inês admite mesmo que não ouve metade do que o Afonso diz porque lhe dá sono. Entretanto, na Casa, tudo o que as concorrentes dizem no Elevador está a ser ouvido. Os concorrentes tentam combinar que não vão revelar que ouviram, mas o Gabriel boicota o plano e conta tudo à Inês.