Concorrentes fazem marcação cerrada a Bruno após pistas de segredo: e tudo por causa de cicatrizes

No Secret Story 9, uma nova pista surge na casa. No plasma apareceu um registo cardíaco e na montra uma bata médica. Os concorrentes tentam perceber a quem pertencem as pistas e fazem marcação cerrada a Bruno. Veja tudo.
Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19
