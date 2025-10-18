Concorrentes gozam com noite atrevida de Liliana e Fábio

No Secret Story, vários concorrentes mostram-se incrédulos com a noite quente de Liliana e Fábio, que foram mais longe na intimidade. A faixa de consentimento passou na casa durante a noite e o assunto é tema por toda a casa.
Liliana mostra-se preocupada e tem afirmado: «Só peço que não passem as imagens». Já alguns concorrentes gozam com os dois concorrentes e fazem piadas sobre a noite íntima dos dois.
Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNA – 761 20 20 03
DYLAN – 761 20 20 07
JOANA – 761 20 20 11
MARISA SUSANA – 761 20 20 17