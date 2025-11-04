Concorrentes incrédulos com postura de Dylan e Bruno para com o namoro de Inês: «Depois de criticarem a Liliana...»

No Especial do Secret Story 9, Cristina Ferreira mostrou imagens aos concorrentes que deram que falar. Todos poderam ver a conversa que Dylan teve com Bruno sobre a relação que Inês tem cá fora. Alguns colegas ficaram incrédulos com postura de Dylan e Bruno para com o namoro de Inês, como foi o caso de Marisa Susana, que comentou: «Depois de criticarem a Liliana...»
Perceba o que aconteceu:
Na noite anterior, Bruno Simão decidiu confrontar Dylan sobre a situação da viagem a Las Vegas, que o colega venceu na gala e escolheu convidar Inês em direto. A concorrente aceitou, mesmo tento namorado cá fora. Bruno acha a situação estranha e garante que se fosse a sua mulher, não ia gostar que fosse.
Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22