Concorrentes montam a árvore de Natal juntos, mas há um que fica de fora

O espírito natalício continua a pairar na casa, enquanto os concorrentes decoram a árvore de Natal. Todos se mostram entusiasmados, exceto o Leandro que se mantem a tomar o pequeno-almoço. A Liliana e o Pedro chamam o concorrente, que comenta com os seus botões que não vai ser falso, hipócrita e fazer fretes. Em confessionário, a Marisa chora e revela que é uma época que a deixa emocionada por não estar ao pé dos seus filhos. A Bruna e a Liliana decidem abraçar o Leandro, que se mostra incomodado com tanto afeto…