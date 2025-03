Concorrentes querem uma final só de mulheres? Veja a reação de Bruno de Carvalho e Miguel Vicente

No Secret Story - Desafio Final, os concorrentes participam numa dinâmica, onde devem revelar os três nomes a quem dariam boleia para a final. Estão todos na Sala, menos o Miguel que fica a dormir. Iury escolhe as raparigas, o que deixa Bruno claramente aborrecido. Também Inês deixa Bruno de fora da sua escolha. Inês diz que erradamente considerou o Miguel um dos “melhores dos melhores”, mas agora já não o vê da mesma forma. Em relação ao Bruno, não o considera mau concorrente, pois erra e não tem medo, mas não seria capaz de o escolher, e deixar uma das raparigas de fora. Depois elogia cada uma das suas colegas de casa. Por fim, Daniela escolhe as raparigas e deixa Bruno de fora, pois tem de seguir o coração e tem de ser justa.