Concorrentes rasgam Liliana depois de momento delicado: «A Lili é que está mal»

No Secret Story 9, Liliana confrontou Fábio por uma atitude sua, acabando depois por chorar, cedendo à pressão de tudo o que está a acontecer. Momentos depois, alguns concorrentes criticaram a postura desta, no triângulo amoroso que está a viver.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

