Concorrentes rasgam Liliana depois de momento delicado: «A Lili é que está mal»

No Secret Story 9, Liliana confrontou Fábio por uma atitude sua, acabando depois por chorar, cedendo à pressão de tudo o que está a acontecer. Momentos depois, alguns concorrentes criticaram a postura desta, no triângulo amoroso que está a viver.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:
CARINA – 761 20 20 06
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país