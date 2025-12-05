Concorrentes 'rasgam' Liliana e vão mais longe: «Ela está a ver o Fábio a ir mais longe...»

No Secret Story 9, Leandro está no quarto azul juntamente com outros concorrentes e todos lançam fortes críticas ao "jogo" de Liliana. Algo inédito acontece quando Leandro concorda com Ana na análise de Liliana. Depois, Ana chega mesmo a dizer que Liliana estará preocupada que Fábio consiga chegar a um lugar melhor do que a própria.
Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BRUNA – 761 20 20 03
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA – 761 20 20 16
PEDRO – 761 20 20 18