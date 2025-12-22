Já chegámos ao whatsapp!
Concorrentes recebem presentes de Natal inéditos da Voz. Mas há quem não reaja bem

No Secret Story 9, os concorrentes preparam uma dança especial de Natal, mas Leandro recusa-se a participar e isola-se no sofá. O concorrente é chamado ao confessionário e os colegas criticam-no. Mais tarde, a Voz oferece microfones aos concorrentes, mas Leandro continua amuado no sofá.

Isto acontece após uma noite de gala do Secret Story marcada por emoções fortes. Fábio foi o concorrente expulso da noite a menos de duas semanas da grande final. Já Liliana é a primeira finalista desta edição, depois de ter conquistado o tão desejado passaporte, numa prova exigente.

  • Há 3h e 33min
