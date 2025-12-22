Concorrentes recebem presentes de Natal inéditos da Voz. Mas há quem não reaja bem

No Secret Story 9, os concorrentes preparam uma dança especial de Natal, mas Leandro recusa-se a participar e isola-se no sofá. O concorrente é chamado ao confessionário e os colegas criticam-no. Mais tarde, a Voz oferece microfones aos concorrentes, mas Leandro continua amuado no sofá.

Isto acontece após uma noite de gala do Secret Story marcada por emoções fortes. Fábio foi o concorrente expulso da noite a menos de duas semanas da grande final. Já Liliana é a primeira finalista desta edição, depois de ter conquistado o tão desejado passaporte, numa prova exigente.