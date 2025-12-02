Já chegámos ao whatsapp!
Concorrentes são surpreendidos com uma convocatória da Voz. Fábio recebe um presente especial

No Secret Story 9, a manhã começa com o calendário do advento. Depois da Voz convocar todos os concorrente para a sala, Fábio é o concorrente escolhido para abrir a porta do dia 2 e, lá dentro, está um presente especial: um lanche a dois. Sem grande surpresa, o concorrente escolheu a namorada Liliana.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA  –  761 20 20 03
LILIANA  –  761 20 20 14
MARISA  –  761 20 20 16
PEDRO  –  761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9

  • Secret Story
  • Hoje às 10:46
