Concorrentes são surpreendidos com uma convocatória da Voz. Fábio recebe um presente especial

No Secret Story 9, a manhã começa com o calendário do advento. Depois da Voz convocar todos os concorrente para a sala, Fábio é o concorrente escolhido para abrir a porta do dia 2 e, lá dentro, está um presente especial: um lanche a dois. Sem grande surpresa, o concorrente escolheu a namorada Liliana.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

