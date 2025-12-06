Concorrentes tentam tirar Leandro da cama e levam resposta: «O programa só começa quando me levantar»

No «Secret Story 9», a manhã trouxe um momento de desafio aos colegas. Alguns concorrentes tentaram tirar Leandro da cama, mas levaram uma resposta inusitada e desafiadora. Leandro afirmou que «O programa só começa quando me levantar», demonstrando uma postura de resistência e controlo perante os colegas.
Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BRUNA – 761 20 20 03
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA – 761 20 20 16
PEDRO – 761 20 20 18