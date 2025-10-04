Confiança ou Arrogância? Leandro no centro das acusações no ‘Concílio dos Nomeados’

No Secret Story 9, o ‘Concilio dos nomeados’ deixou as tensões ao rubro. Sandro lançou críticas afiadas a Pedro, acusando-o de hipocrisia, enquanto Liliana reforçou a opinião do colega, acrescentando que Pedro tende a tornar-se agressivo em várias situações, gerando conflitos na casa. Leandro acabou por se tornar o centro das acusações: Sandro, Fábio e Liliana criticaram-no por arrogância e falta de humildade. O concorrente defendeu-se, afirmando acreditar que o seu ‘povo’ o salvará. O clima entre todos permaneceu carregado de tensão.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

