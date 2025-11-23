Conflito explode na cozinha do Secret Story: Pedro Jorge defende-se e acusa Ana de criar drama

Na cozinha do Secret Story 9, Pedro e Ana protagonizaram um novo desentendimento. Tudo começou quando Pedro afirmou que não era necessário acompanharem-no enquanto preparava a sopa, sublinhando que o foco deveria estar no exterior, onde se encontravam os restantes concorrentes.

Ana respondeu de imediato, garantindo que não procura “foco” nenhum e rematou: «Vocês arranjam com cada uma». Pedro tentou evitar a discussão, mas Ana acusou-o de «mandar boquinhas» e depois não gostar de ouvir respostas.

O lojista negou qualquer provocação e sugeriu que Ana apenas interpretou mal a situação por estar nomeada e a criar conflitos desnecessários. Pouco depois, Marisa Susana juntou-se ao grupo e a tensão acabou por se dissipar.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA SUSANA - 761 20 20 17

