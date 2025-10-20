No Especial do Secret Story 9, o momento mais aguardado está a chegar: Vera vai finalmente conhecer a decisão da Voz. Depois de todos os concorrentes terem assistido à repetição das imagens, o ambiente na casa ficou tenso e carregado de expectativa. Perante os colegas, Vera decidiu quebrar o silêncio e explicar, com detalhe, tudo o que aconteceu e os motivos que a levaram a protagonizar o polémico episódio. Dylan também expôs a sua versão. Fique a par de tudo.
Confrontado por Cristina Ferreira e com Vera presente, Dylan reage em direto à polémica que abanou a casa
- Secret Story
- Há 1h e 54min
Últimos vídeos
04:59
Confrontado por Cristina Ferreira e com Vera presente, Dylan reage em direto à polémica que abanou a casa
Há 1h e 54min
27:04
Vera é expulsa do Secret Story 9: Veja aqui a conversa completa com Cristina Ferreira
Há 1h e 2min
03:11
Estes são os nomeados da semana. Saiba quem está em risco de abandonar a casa mais vigiada do País
Há 1h e 29min
04:29
Vera não contém as lágrimas ao perceber quem a ignorou na despedida
Há 1h e 35min
04:30
Vera é expulsa e lança recado misterioso antes de sair: «Vai haver uma conversa lá fora»
Há 1h e 41min
03:50
Casa em choque! As reações dos concorrentes às imagens de Vera e Dylan
Há 1h e 49min
01:45
É oficial e a Voz é soberana: Vera está expulsa do Secret Story
Há 1h e 52min
02:48
«Arrepende-se?»: Cristina Ferreira confronta Vera em direto no Especial
Há 1h e 57min
04:29
Chegou o momento da verdade! Vera vai finalmente saber a decisão da Voz
Há 2h e 0min
01:17
Marisa e Pedro Jorge em conversa picante no sofá: «Sabes o que é que tenho mais saudades?»
Há 2h e 21min
01:46
Liliana arrependeu-se de terminar o noivado com Zé?: «Foi o meu erro. Eu precipitei-me»
Há 2h e 53min
03:58
«Para mim isto chega entre nós os dois»: Liliana deixa Fábio desolado
Há 3h e 40min
04:44
Gritos e mais gritos: Liliana berra na cara de Ana e acaba em lágrimas no colo da amiga
Há 3h e 53min
05:15
«Isto é podridão a mais»: Vera dispara para a casa e enquanto isso, Marisa Susana 'mete veneno'
Há 3h e 56min
04:53
Imagens na íntegra. Após o momento polémico, Vera deixa ameaças no ar e atira: «Vocês são uns porcos!»
Hoje às 19:33
03:34
«Esta autoridade dela a falar... eu não gosto!»: Marisa Susana grita na cara de Raquel
Hoje às 19:18
05:24
«Sinto-me um pouco usada»: Liliana 'junta todos os pontos' e vira costas a Fábio
Hoje às 19:08
01:47
«Agora vais virar os dois (...) vão fazer um trisal»: Vera é alvo de provocações após segredo de Fábio ser revelado
Hoje às 18:54
03:04
«Vou virar tudo do avesso!»: Gritos e tensão mostram Dylan como nunca o viu
Hoje às 18:51
02:46
Dylan assume interesse por Inês e há uma mão do concorrente que não passa despercebida
Hoje às 18:36
03:15
As imagens completas! Do momento polémico às reações: «Pelas minhas filhas, eu...»
Hoje às 18:31
03:14
Vera foi levada ao limite? Comentadores reagem à mais recente polémica
Hoje às 18:26
02:33
Não perca a decisão da Voz sobre toda a polémica com Vera. Todos os detalhes aqui
Hoje às 18:17
07:44
Está feita a distribuição das tarefas da casa: Veja todas as reações
Hoje às 18:14
04:28
Perseguição? Marisa Susana aproxima-se e dois concorrentes afastam-se. Então ela vai atrás deles
Hoje às 17:59
04:43
A maioria decide: Está eleita a nova líder das limpezas da casa
Hoje às 17:40
02:10
Marisa aposta no marido para chefe de limpezas e a amiga não contém a reação
Hoje às 17:32
02:33
«Foste buscar a mãe dela outra vez, foste buscar a família!»: Marisa Susana entra em defesa de Liliana
Hoje às 17:28
02:22
Marisa Susana 'não tem capacidade' para ser líder das limpezas? Rui faz 'ataque cerrado' à concorrente
Hoje às 17:25
04:25
A Voz sugere nova líder de limpezas da casa e o povo reage: É um não redondo?
Hoje às 17:06
02:19
Marisa Susana retira 500 euros à rival? As caras e caretas da visada saltam à vista
Hoje às 17:01
02:04
Picardias acabam mal... quando Bruna faz gesto a imitar Leandro
Hoje às 16:32
07:59
«Eu não ando aqui às vossas ordens»: O saco de amendoins que instalou o caos entre Leandro e a casa
Hoje às 16:24
02:08
«Também no meio da m***...»: Liliana aponta VT que diz que 'vai dar que falar'
Hoje às 16:11
01:05
Concorrentes assustam-se com barulhos vindos do exterior: «Andam a mandar pedras»
Hoje às 16:03
03:43
Pedro é um 'badameco' nas mãos de Liliana? Marisa parece achar que sim
Hoje às 15:29
03:02
«Não te vou procurar mais»: Pedro Jorge faz aviso à mulher Marisa
Hoje às 15:27
17:13
O assunto do momento: Veja as imagens completas do conflito entre Vera e Dylan
Hoje às 15:00
08:32
Sem ultrapassar o segredo de Fábio, Liliana passa o dia com ciúmes de Vera
Hoje às 14:58
03:41
Marisa Susana incrédula: «Ele disse que eu tinha sarna!?»
Hoje às 14:56
06:33
Liliana para Fábio: «Quem me garante que não tens ninguém lá fora?»
Hoje às 14:46
06:57
Liliana confronta Fábio por causa de atitudes com Vera: «Ainda te ris na minha cara»
Hoje às 14:35
01:54
Polémica com Vera é notícia no TVI Jornal: Tudo sobre o assunto mais comentado do momento
Hoje às 13:45
07:04
Ana Cristina atira a Liliana: «Vais aproveitar agora para lhe dar o pontapé no cu que tanto querias»
Hoje às 13:03
04:26
Liliana disfarça-se de palhaço: «É a figura que eu fiz este tempo todo»
Hoje às 12:56
02:53
Cláudio Ramos conta como soube que a irmã tinha desaparecido: «Tinha deixado o telemóvel, o jantar no fogão…»
Hoje às 12:21
02:53
Cláudio Ramos sobre o desaparecimento da irmã: «Eu sei que isto é complicado dizer, mas…»
Hoje às 12:21
02:04
Depois de discutirem, Liliana e Fábio ficam em clima íntimo de mão dadas
Hoje às 12:12
04:56
Joana revela quem quer que vença o «Secret Story 9»
Hoje às 12:08
05:52
«Sofro de bananofobia». Joana explica o seu segredo: «O meu corpo rejeita tudo o que ingiro»
Hoje às 12:07
06:27
Joana já tinha sido contactada para entrar noutro reality show e não entrou este motivo
Hoje às 12:01
04:30
De costas voltadas, Liliana mostra-se magoada com Fábio: «Pára de ser incoerente»
Hoje às 11:56
02:39
Joana reage à atitude de Vera com Dylan: «Não esperava»
Hoje às 11:44
06:34
Liliana confronta Fábio e acusa: «Estás-me sempre a mentir (...) sinto-me usada»
Hoje às 11:42
06:11
Liliana avisa Fábio: «Não vou falar mais contigo, nem andar atrás de ti aqui ou lá fora»
Hoje às 11:38
04:51
Liliana revoltada com Fábio: «Estou feita palhaça aqui no meio (…) és mentiroso compulsivo»
Hoje às 11:24
03:56
Fábio dá explicações a Liliana e declara-se: «Apaixonei-me por ti e quero sair daqui contigo»
Hoje às 11:18
03:09
Marisa Susana comenta: «Está pólvora, vai explodir aquela mulher»
Hoje às 11:03
01:27
Raquel atira: «A Marisa Susana, não tenho paciência para ela (…) que infantil»
Hoje às 10:51
03:10
Raquel revoltada com Ana Cristina por causa das novas pistas. E o verniz estala entre as duas
Hoje às 10:50
03:39
'Ausência' de Vera é tema de manhã. Dylan recorda a noite passada e Bruno garante: «Se ela não sair, eu saio»
Hoje às 10:48