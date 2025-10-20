Já chegámos ao whatsapp!
Confrontado por Cristina Ferreira e com Vera presente, Dylan reage em direto à polémica que abanou a casa

No Especial do Secret Story 9, o momento mais aguardado está a chegar: Vera vai finalmente conhecer a decisão da Voz. Depois de todos os concorrentes terem assistido à repetição das imagens, o ambiente na casa ficou tenso e carregado de expectativa. Perante os colegas, Vera decidiu quebrar o silêncio e explicar, com detalhe, tudo o que aconteceu e os motivos que a levaram a protagonizar o polémico episódio. Dylan também expôs a sua versão. Fique a par de tudo.

  • Secret Story
  • Há 3h e 39min
Vera é expulsa do Secret Story 9: Veja aqui a conversa completa com Cristina Ferreira
27:04

23:52 Ontem
Estes são os nomeados da semana. Saiba quem está em risco de abandonar a casa mais vigiada do País
03:11

22:18 Ontem
Vera não contém as lágrimas ao perceber quem a ignorou na despedida
04:29

22:12 Ontem
Vera é expulsa e lança recado misterioso antes de sair: «Vai haver uma conversa lá fora»
04:30

22:06 Ontem
Casa em choque! As reações dos concorrentes às imagens de Vera e Dylan
03:50

21:58 Ontem
É oficial e a Voz é soberana: Vera está expulsa do Secret Story
01:45

21:55 Ontem
«Vou virar tudo do avesso!»: Gritos e tensão mostram Dylan como nunca o viu
03:04

Ontem às 18:51
É oficial e a Voz é soberana: Vera está expulsa do Secret Story
01:45

Há 3h e 37min
Imagens na íntegra. Após o momento polémico, Vera deixa ameaças no ar e atira: «Vocês são uns porcos!»
04:53

Ontem às 19:33
Casa em choque! As reações dos concorrentes às imagens de Vera e Dylan
03:50

Há 3h e 34min
Vera arranca suspiros dentro e fora da casa. As fotografias ousadas da concorrente do Secret Story

2 out, 11:41
Notícias

Expulsão de Vera: o que se diz nas redes sociais

Há 2h e 18min
Última Hora: Vera é expulsa do “Secret Story” — E estas foram as reações da casa

Há 2h e 31min
"Vera" volta às redes sociais: “O vosso amor tem chegado como um abraço doce”

Há 2h e 32min
Com namorado cá fora, Inês é o novo "alvo romântico" de Dylan? As confissões mais inesperadas do concorrente aqui

Há 3h e 53min
Marcia Soares abre o livro da sua vida e deixa aviso: «Nunca se deixem enganar por este sorriso»

Ontem às 19:42
Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

17 out, 00:18
As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro
02:31

17 out, 00:10
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas
07:00

16 out, 18:31
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês
02:21

16 out, 18:19
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

14 out, 18:50
Marcia Soares abre o livro da sua vida e deixa aviso: «Nunca se deixem enganar por este sorriso»

Ontem às 19:42
Marcia Soares mostra o lado mais íntimo da sua rotina: veja as fotos que estão a derreter os fãs

Ontem às 19:23
«Pensámos o pior»: Cláudio Ramos revela pormenores inesperados sobre o desaparecimento da irmã

Ontem às 16:06
Claudio Ramos quebra o silêncio e reage ao reaparecimento da irmã

19 out, 21:31
Após alerta de desaparecimento, irmã de Claudio Ramos é encontrada

19 out, 18:58
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

17 out, 01:21
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
09:26

16 out, 22:10
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

14 out, 18:50
A Voz já decidiu: Vera expulsa de "Secret Story" após agredir Dylan

Há 3h e 39min
Marie revela que está noiva de namorado 32 anos mais velho e fãs atiram: "Estás a ter um episódio maníaco"

Ontem às 19:09
Inacreditável! Agressão de Vera esconde coincidência impressionante... que envolve pontapé de Marco!

Ontem às 17:16
"Secret Story". Francisco Vale sobre concorrente: "Definição de uma boa mãe"

Ontem às 15:18
Pedro Crispim fala sobre emotivo reencontro: "No final, demos a mão"

Ontem às 12:57
