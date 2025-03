Confronto de titãs! Bruno de Carvalho ataca Inês Morais e Miguel Vicente: «Criança insuportável»

No Secret Story - Desafio Final, a dinâmica segue desta vez com Bruno. O concorrente diz que não tem nenhum Yin para o seu Yang e Inês considera isso “de um egocentrismo ridículo” e critica-o. Os dois entram numa discussão e em troca de acusações, com Miguel também a tentar intervir contra Bruno. O algarvio, farto de ouvir Bruno, acaba por abandonar abandona a dinâmica. Inês acaba por fazer o mesmo, quando Bruno a interrompe. Já sem Miguel e Inês presentes, Bruno ironiza dizendo que eles são os melhores jogadores, pois abandonam as dinâmicas.