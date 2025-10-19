Confronto: Dylan e Leandro perdem a calma durante a gala

No Secret Story 9, durante a VT da “Má Língua” exibida na gala, foram mostrados vários momentos de confronto entre os concorrentes. O destaque foi para o clima tenso entre Leandro e Dylan: Leandro sentou-se em frente à televisão enquanto Dylan, irritado com a situação, acabou por o ameaçar com um “chapadão”. Após verem as imagens, os dois concorrentes entram em despique.
Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNA – 761 20 20 03
DYLAN – 761 20 20 07
JOANA – 761 20 20 11
MARISA SUSANA – 761 20 20 17