Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Confronto entre Liliana e Fábio: «Se gostasses mesmo de mim, não fazias o que me fizeste»

No alpendre da casa do Secret Story, Liliana dirigiu-se a Fábio, que se encontrava sozinho e em silêncio, para discutir a sua relação dentro do jogo. A concorrente afirmou que, se o colega gostasse realmente dela, não teria agido como agiu, e sublinhou que ambos teriam muito mais a ganhar se estivessem juntos. Liliana acrescentou que Fábio escolhe o seu caminho e que ela apenas tem de aceitar, ao que o concorrente respondeu que já tinha decidido que o seu caminho seria com a colega.

A conversa tornou-se tensa quando Liliana acusou Fábio de a desprezar e magoar. Fábio tentou pedir desculpa, mas a concorrente ignorou o pedido, defendendo que o colega se estava a fazer de vítima e recusou-se a ter uma conversa séria com ela, insinuando que poderia ser por estar em missão ou por se afastar dela devido à possibilidade de expulsão. Fábio admitiu apenas não gostar de discussões, mas Liliana frisou que não se trata de discussões, e sim de conversas necessárias para clarificar situações.

Liliana criticou o comportamento de Fábio em relação à proximidade física, afirmando que a relação dele parecia reduzir-se apenas ao toque, enquanto ele ia para o Jardim com outro grupo e, ao final do dia, regressava ao quarto para dormirem juntos. Fábio respondeu que gostava de conversar, mas que as conversas eram sempre iguais, ao que Liliana rebateu que eram iguais porque não eram do seu agrado. Durante o diálogo, a concorrente insistiu que Fábio a tinha acusado de a obrigar a estar com pessoas que ele não queria, enquanto o colega explicou o seu ponto de vista.

No decorrer da conversa, Fábio tentou partilhar o seu lado. Liliana suspirou e afirmou que nada justifica as suas atitudes. O concorrente explicou que a semana não foi fácil devido à perda de Vera, aniversários do seu pai e de casamento dos seus pais, e que esteve em baixo. Acrescentou que se sente mais confortável com o grupo de Dylan do que com o de Pedro e que, apesar de tentar reconciliar-se com Pedro, sente que tem de estar sempre de pé atrás. Fábio pediu desculpa e admitiu que se pode ter expressado mal, mas desabafou que ficou magoado com o que aconteceu no fim de semana, quando ambos tinham combinado estar bem e, depois de um beijo, voltaram a desentender-se.

A conversa tocou ainda o tema dos ciúmes. Fábio comentou que tentou beijar Liliana e foi empurrado, mas que se sentiu incomodado ao vê-la ser abraçada por Pedro enquanto chorava, admitindo que queria que Liliana o afastasse. A concorrente explicou que não está chateada ou magoada com Pedro, e que a sua reação com Fábio é diferente. A conversa terminou com Liliana a questionar se Fábio já tinha terminado e a afirmar que ia apanhar sol antes de se ir embora.

  • Secret Story
  • Hoje às 13:17
Últimos vídeos
Últimos vídeos

A ferver

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

19:19
Liliana passada com colega do Secret Story: «Podias ter um bocado de respeito»
01:49

Liliana passada com colega do Secret Story: «Podias ter um bocado de respeito»

14:19 24 out
Leandro perde a calma e dispara contra Bruna: «Tu devias estar calada»
05:36

Leandro perde a calma e dispara contra Bruna: «Tu devias estar calada»

10:33 24 out
«Não tens respeito»: Bruna perde a paciência com Leandro
04:21

«Não tens respeito»: Bruna perde a paciência com Leandro

10:23 24 out
Casa ‘a ferver’ com palavras de Dylan a Leandro. Pedro e Ana Cristina aos gritos um com o outro
06:21

Casa ‘a ferver’ com palavras de Dylan a Leandro. Pedro e Ana Cristina aos gritos um com o outro

00:33 24 out
É o fim entre Liliana e Fábio? Casal entra em confronto decisivo
00:48

É o fim entre Liliana e Fábio? Casal entra em confronto decisivo

21:33 23 out
Mais A ferver

Mais Vistos

Afonso Leitão e Catarina Miranda vivem a segunda "lua-de-mel" em destino europeu de sonho - e há fotos

Afonso Leitão e Catarina Miranda vivem a segunda "lua-de-mel" em destino europeu de sonho - e há fotos

17 out, 17:53
De costas voltadas? Catarina Miranda reage a nova polémica que envolve Sérgio Duarte

De costas voltadas? Catarina Miranda reage a nova polémica que envolve Sérgio Duarte

Ontem às 16:39
Este é o carro de luxo de Vera de que todos falam: Ex-concorrente exibe automóvel de sonho

Este é o carro de luxo de Vera de que todos falam: Ex-concorrente exibe automóvel de sonho

24 out, 16:36
Vera arranca suspiros dentro e fora da casa. As fotografias ousadas da concorrente do Secret Story

Vera arranca suspiros dentro e fora da casa. As fotografias ousadas da concorrente do Secret Story

2 out, 11:41
Guerra aberta? Catarina Miranda põe ponto final em relação especial e recebe aviso: «Se forem necessários meios legais...»

Guerra aberta? Catarina Miranda põe ponto final em relação especial e recebe aviso: «Se forem necessários meios legais...»

Há 2h e 55min
Ver Mais

Notícias

O exterior 'entra' na casa e há alguém em perigo iminente: Todos os detalhes da gala desta noite do Secret Story

O exterior 'entra' na casa e há alguém em perigo iminente: Todos os detalhes da gala desta noite do Secret Story

Há 1h e 9min
Filha de Elisabete Moutinho vai parar ao hospital: «O médico pensava que não ia ser nada, mas quando viu...»

Filha de Elisabete Moutinho vai parar ao hospital: «O médico pensava que não ia ser nada, mas quando viu...»

Há 2h e 1min
Jéssica Antunes é ameaçada de morte e expõe tudo

Jéssica Antunes é ameaçada de morte e expõe tudo

Há 2h e 26min
Guerra aberta? Catarina Miranda põe ponto final em relação especial e recebe aviso: «Se forem necessários meios legais...»

Guerra aberta? Catarina Miranda põe ponto final em relação especial e recebe aviso: «Se forem necessários meios legais...»

Há 2h e 55min
A família deste ex-concorrente de reality show da TVI acaba de aumentar

A família deste ex-concorrente de reality show da TVI acaba de aumentar

Hoje às 11:33
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

23 out, 16:43
Furioso, Dylan ameaça desistir e faz as malas: «Vou-me pôr daqui para fora, já me está a meter nojo»
02:24

Furioso, Dylan ameaça desistir e faz as malas: «Vou-me pôr daqui para fora, já me está a meter nojo»

23 out, 08:50
Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar

17 out, 00:18
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Filha de Elisabete Moutinho vai parar ao hospital: «O médico pensava que não ia ser nada, mas quando viu...»

Filha de Elisabete Moutinho vai parar ao hospital: «O médico pensava que não ia ser nada, mas quando viu...»

Há 2h e 1min
Jéssica Antunes é ameaçada de morte e expõe tudo

Jéssica Antunes é ameaçada de morte e expõe tudo

Há 2h e 26min
Guerra aberta? Catarina Miranda põe ponto final em relação especial e recebe aviso: «Se forem necessários meios legais...»

Guerra aberta? Catarina Miranda põe ponto final em relação especial e recebe aviso: «Se forem necessários meios legais...»

Há 2h e 55min
A família deste ex-concorrente de reality show da TVI acaba de aumentar

A família deste ex-concorrente de reality show da TVI acaba de aumentar

Hoje às 11:33
O rival surpreendente e o aliado de Zé, caso entrasse no “Secret Story 9”

O rival surpreendente e o aliado de Zé, caso entrasse no “Secret Story 9”

Hoje às 09:31
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

23 out, 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos

17 out, 01:21
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"A minha amizade com a Catarina Miranda chegou ao fim": Sérgio Duarte faz revelação... e deixa avisos!

"A minha amizade com a Catarina Miranda chegou ao fim": Sérgio Duarte faz revelação... e deixa avisos!

Hoje às 16:11
Após "muitas mensagens", Marcia Soares faz esclarecimento... que envolve Bruna Gomes!

Após "muitas mensagens", Marcia Soares faz esclarecimento... que envolve Bruna Gomes!

Hoje às 15:07
Em pleno supermercado, Kelly Baron lamenta: "Já passei por situações tristes..."

Em pleno supermercado, Kelly Baron lamenta: "Já passei por situações tristes..."

Hoje às 13:41
Ao lado de Nelson Fernandes, Solange Tavares faz revelação: "Foram dias de dúvidas, de cansaço..."

Ao lado de Nelson Fernandes, Solange Tavares faz revelação: "Foram dias de dúvidas, de cansaço..."

Hoje às 10:59
Bárbara Parada sofre acidente: finalista do "Big Brother" ficou com os "dentes diferentes"!

Bárbara Parada sofre acidente: finalista do "Big Brother" ficou com os "dentes diferentes"!

Hoje às 08:20
Ver Mais Outros Sites