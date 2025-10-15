Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Confronto explosivo: Bruna e Marisa voltam a trocar farpas no Especial por causa de avião

No Secret Story 9, durante o especial, Bruna e Marisa protagonizaram uma discussão depois de serem confrontadas com imagens de um desentendimento anterior, motivado pela passagem de um avião. Bruna procurou justificar as palavras que dirigiu a Marisa, explicando o motivo da ofensa. Marisa, por sua vez, reagiu dizendo que Bruna «gosta de atribuir nomes às pessoas».

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNA – 761 20 20 03
DYLAN – 761 20 20 07
JOANA – 761 20 20 11
MARISA SUSANA – 761 20 20 17

Acompanhe tudo ao minuto

  • Secret Story
  • Há 2h e 35min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Após o Especial, Vera abre o coração com Inês: «Não estou bem»
02:34

Após o Especial, Vera abre o coração com Inês: «Não estou bem»

22:44 Ontem
Após o Especial, concorrentes falam sobre atitudes de Inês: «Não geriu as coisas da melhor forma»
03:40

Após o Especial, concorrentes falam sobre atitudes de Inês: «Não geriu as coisas da melhor forma»

22:39 Ontem
Unidas contra Inês? Vera e Liliana conversam sobre o confronto entre ambas
01:47

Unidas contra Inês? Vera e Liliana conversam sobre o confronto entre ambas

22:37 Ontem
Especial: Em pleno direto Vera não contem as lágrimas. Saiba porquê
02:37

Especial: Em pleno direto Vera não contem as lágrimas. Saiba porquê

22:27 Ontem
Imagens reacendem tensão entre Vera, Inês e Liliana: «Tudo o que passa pelas mãos da Liliana toma proporções gigantes»
08:04

Imagens reacendem tensão entre Vera, Inês e Liliana: «Tudo o que passa pelas mãos da Liliana toma proporções gigantes»

22:26 Ontem
Discussão em alta tensão: Bruna insulta Marisa Susana em direto
05:28

Discussão em alta tensão: Bruna insulta Marisa Susana em direto

22:17 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

29 set, 00:03
Em pleno direto: Zé, ex-noivo de Liliana, recebe convite inédito de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

Em pleno direto: Zé, ex-noivo de Liliana, recebe convite inédito de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

Ontem às 14:18
Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

14 out, 20:02
Avião de apoio a Pedro agita a casa: Esta foi a reação da esposa Marisa
01:27

Avião de apoio a Pedro agita a casa: Esta foi a reação da esposa Marisa

Ontem às 12:30
Pedro Jorge e Marisa em clima intenso: «Ontem gostei de te ver a tomar banho»
04:39

Pedro Jorge e Marisa em clima intenso: «Ontem gostei de te ver a tomar banho»

Ontem às 17:56
Ver Mais

Notícias

Presidente da República? Cristina Ferreira volta a ser desafiada e a reação é surpreendente

Presidente da República? Cristina Ferreira volta a ser desafiada e a reação é surpreendente

Ontem às 19:44
De luto: Luís Gonçalves despede-se de pessoa especial e emociona fãs com homenagem

De luto: Luís Gonçalves despede-se de pessoa especial e emociona fãs com homenagem

Ontem às 18:00
Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, derrete fãs com novas aventuras do filho

Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, derrete fãs com novas aventuras do filho

Ontem às 16:52
Graças a Catarina Miranda, Afonso Leitão conquista feito inacreditável

Graças a Catarina Miranda, Afonso Leitão conquista feito inacreditável

Ontem às 16:33
Ainda se lembra desta ex de Bruno Savate? 11 anos depois continua a ‘incendiar’ a Internet

Ainda se lembra desta ex de Bruno Savate? 11 anos depois continua a ‘incendiar’ a Internet

Ontem às 16:32
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Liliana descontrola-se e chora compulsivamente a falar do Ex
00:42

Liliana descontrola-se e chora compulsivamente a falar do Ex

14 out, 18:02
Marisa fica em lágrimas ao falar dos filhos. Veja a reação de Pedro Jorge
03:38

Marisa fica em lágrimas ao falar dos filhos. Veja a reação de Pedro Jorge

14 out, 14:37
O derradeiro momento: Este foi o concorrente expulso do Secret Story
12:10

O derradeiro momento: Este foi o concorrente expulso do Secret Story

13 out, 00:17
As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana
04:37

As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana

9 out, 19:37
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Presidente da República? Cristina Ferreira volta a ser desafiada e a reação é surpreendente

Presidente da República? Cristina Ferreira volta a ser desafiada e a reação é surpreendente

Ontem às 19:44
De luto: Luís Gonçalves despede-se de pessoa especial e emociona fãs com homenagem

De luto: Luís Gonçalves despede-se de pessoa especial e emociona fãs com homenagem

Ontem às 18:00
Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, derrete fãs com novas aventuras do filho

Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, derrete fãs com novas aventuras do filho

Ontem às 16:52
Graças a Catarina Miranda, Afonso Leitão conquista feito inacreditável

Graças a Catarina Miranda, Afonso Leitão conquista feito inacreditável

Ontem às 16:33
Ainda se lembra desta ex de Bruno Savate? 11 anos depois continua a ‘incendiar’ a Internet

Ainda se lembra desta ex de Bruno Savate? 11 anos depois continua a ‘incendiar’ a Internet

Ontem às 16:32
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Acertou no segredo, mas falhou no concorrente: Este foi o segundo Botão dos Segredos do dia
02:57

Acertou no segredo, mas falhou no concorrente: Este foi o segundo Botão dos Segredos do dia

14 out, 17:19
Fábio chama Bruna de «esfregona» e a resposta é implacável
04:36

Fábio chama Bruna de «esfregona» e a resposta é implacável

13 out, 09:10
Pedro e Bruno chocados com atitude de Liliana: «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo»
03:02

Pedro e Bruno chocados com atitude de Liliana: «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo»

13 out, 08:26
Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos
03:00

Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos

10 out, 08:31
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Em sofrimento: Luís Gonçalves chora morte de pessoa especial e emociona fãs

Em sofrimento: Luís Gonçalves chora morte de pessoa especial e emociona fãs

Há 3h e 23min
Sem papas na língua, Kina assume: "Fiz um lifting"

Sem papas na língua, Kina assume: "Fiz um lifting"

Ontem às 19:14
Daniela Santos aceita convite de conhecido cantor: "Tem tudo para dar certo"

Daniela Santos aceita convite de conhecido cantor: "Tem tudo para dar certo"

Ontem às 14:49
Bruna Gomes e Bernardo Sousa dão novo passo na relação e preparam-se para a chegada dos filhos

Bruna Gomes e Bernardo Sousa dão novo passo na relação e preparam-se para a chegada dos filhos

Ontem às 10:34
Jéssica Galhofas sofre duro revés: "Vai arrepender-se para todo o sempre"

Jéssica Galhofas sofre duro revés: "Vai arrepender-se para todo o sempre"

Ontem às 09:43
Ver Mais Outros Sites