Confronto intenso: Fábio e Dylan enfrentam-se cara a cara

No Secret Story 9, Fábio e Dylan perderam completamente a cabeça e envolveram-se numa discussão explosiva, os concorrentes ficam a milímetros de distância um do outro num confronto tenso que deixou toda a casa em choque e evidenciou o clima de pressão crescente dentro da casa.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18