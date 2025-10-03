Confronto no ‘Concílio dos nomeados’! Sandro critica Pedro: «Está-se a enterrar sozinho»

No Secret Story 9, Sandro lançou duras críticas a Pedro, acusando-o de hipocrisia. Liliana apoiou a opinião do colega, acrescentando que Pedro tende a tornar-se agressivo em várias situações, o que tem gerado tensão na casa.
Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
