Sobre este vídeo

Confusa em relação ao noivo Zé e a Fábio, Liliana desaba em lágrimas e este gesto do concorrente salta à vista

No Extra do Secret Story 9, vemos imagens fortes de Liliana em lágrimas por estar confusa em relação aos seus sentimentos tanto pelo noivo Zé como pelo concorrente Fábio, de quem se tem vindo a aproximar. Fábio tenta reconfortá-la, assim como os colegas mais próximos. 

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país

  • Secret Story
  • Hoje às 09:28
