Confusa em relação ao noivo Zé e Fábio, Liliana desaba em lágrimas e este gesto do concorrente salta à vista

No Extra do Secret Story 9, vemos imagens fortes de Liliana em lágrimas por estar confusa em relação aos seus sentimentos tanto pelo noivo Zé como pelo concorrente Fábio, de quem se tem vindo a aproximar. Fábio tenta reconfortá-la, assim como os colegas mais próximos.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

