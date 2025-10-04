Confusa? Liliana fala com Fábio sobre o futuro do noivado com Zé

No Secret Story 9, Liliana mostrou-se fragilizada e insegura com a possibilidade de ser expulsa este domingo. A concorrente desabafou com Fábio e confessou ter medo das consequências das suas atitudes dentro da casa, especialmente por sentir que foi contra o que prometera ao namorado que deixou cá fora. Liliana revelou a vontade de pôr fim ao namoro e até formas de o fazer. Mais tarde, num momento de confidência com Lídia, a concorrente voltou a desabafar, admitindo o receio dos julgamentos do público.
